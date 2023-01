Durante el pasado fin de semana, Nicki Nicole hizo una increíble presentación en Mar del Plata. Sin embargo, sus fanáticos quedaron un tanto inquietos debido a que la artista lloró en medio del espectáculo.

Todo ocurrió cuando estaba cantando “Toa la vida”, y no pudo contener las lágrimas justo cuando dijo la frase: “Baby, I’m sorry por no ser lo que busca’. Me hubiera encanta’o que conmigo te luzca”.

Si bien Nicki logró seguir con el recital y fue todo un éxito, muchos especularon que sus lágrimas se deben a su supuesta separación de Trueno.

Mirá el video:

La pareja se posicionaba como una de las más consolidadas en la industria de la música urbana, ya que ambos se acompañaban y alentaban a seguir con sus proyectos.

Desde hace unos meses saltaron los rumores de su ruptura, y hasta se habla de una supuesta infidelidad por parte del rapero, pero no han ofrecido declaraciones al respecto.





