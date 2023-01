Este miércoles, Carmen Barbieri no estuvo presente en Mañanísima, el ciclo que conduce en la pantalla de Ciudad Magazine. Su compañero de equipo, Sebastián “Pampito” Perello Aciar, fue el encargado de infomar qué sucedió con la diva.

“Hoy Carmen decidió quedarse un día más en casa. Sabemos que ayer estaba con la presión baja. Está con muchos medicamentos por el tema del brazo, muchos calmantes. Los calmantes le hicieron mal. El médico le dijo que los cortara“, expresó el periodista.

“Supongo que se puede contar porque ella cuenta todo, realmente, el panorama fue tétrico. Ella me dijo: ‘Pensé que me estaba dando un acv’“, añadió Pampito, palabras que asustaron a su colega, sobre todo porque la conductora viene atravesando varios problemas de salud.

Finalmente, el periodista concluyó: “Me dijo que se asustó porque no podía hablar. No se podía parar de la cama y ahí la llamó a Penca, que es su secretaria, y ahí fue la ambulancia para la casa. Si bien está bien, no es una pavada. No tiene nada, no corre peligro pero se llevó un susto muy grande”

Semanas atrás, Carmen fue noticia al tener un accidente en la vía pública. Producto de la caída, la exvedette se discolocó el hombro y tuvo que permanecer algunas horas internada. Asimismo, no se trata del único incidente, ya que antes se cayó en su casa luego de resbalarse con la orina de su perro.





