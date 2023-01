Julieta le dio los primeros dos para Camila. “No le creo que no vio el programa, entró a jugar y me parece bien, no la juzgo, la veo como jugadora que viene del afuera con información”, señaló. El otro fue para Thiago porque “tiene algunas actitudes que no me cierran y estaría bueno que pase por la instancia de estar nominado”.

El siguiente en ser llamado fue Marcos quien votó a Lucila, conocida como “La Tora”, y a Ariel por una cuestión de afinidad. El salteño destacó que no tiene nada personal con sus compañeros pero prefiere votarlos antes que a los demás.

El platense Agustín, por su parte, tiró los primeros dos votos para Camila y el segundo para Thiago. “Voy a tirar bulto para ver que pasa, volver a ‘bidonerar’. No tengo nada personal con ellos, vamos a ver qué pasa”, explicó, quien está más estratega que nunca desde que volvió a la casa tras el repechaje.

Después pasó Alfa al confesionario que, por supuesto, votó a Ariel, uno de los concursantes que peor le cae. “Pretende dejar siempre en offside a alguien ante el público. Una cuestión de convivencia, no me gusta”, expresó. El segundo fue para Thiago quien hace días viene manifestando sus deseos de estar en placa.

Siguió el turno de Thiago: dos para Camila y uno para Ariel, los dos participantes que ingresaron hace semanas en el marco del repechaje. Sus motivos fueron por afinidad, debido a que no tiene mucha relación con ambos.

El siguiente fue Ariel, quien le agradeció a los seguidores por haberle dado una oportunidad en la última gala de nominación. Según sus objetivos, era intentar “armar una placa grande” por lo que los primeros dos puntos fueron para Nacho y el otro para Alfa, que de este último destacó: “Ya sabemos cómo nos llevamos y cómo nos vamos a seguir llevando”.

La Tora fue contundente al votar: “Mis primeros dos votos son para alguien que quiero y nunca fue a placa. Es para Thiago. El segundo voto me costó un poco, pero en el lapso de estas dos semanas, la gente vio comentarios de Camila que no están buenos”.

Asimismo, Romina pasó al confesionario y le pegó a Agustín. “El juego sucio no lo comparto, cada uno juega como quiere y sería una de las personas que menos me dolería que se vaya”, señaló la exdiputada. Después fue por Nacho, otro de los que tuvo diferencias dentro de la casa. “Cada vez que ve una oportunidad para hacer sentir mal a alguien, lo hace”, añadió.

Daniela le dio sus primeros dos votos a Agustín también y el otro a Thiago, ya que se debe a su público, aquel que le permitió volver al programa para tomar venganza. Además, remarcó que el joven de González Catán manifestó sus deseos de ir a placa.

Maxi, quien ganó el desafío del auto, se sentó contento en el confesionario a votar. Por sus diferencias, el cordobés le dio dos puntos a Alfa, a pesar de que sabe que es uno de los participantes más fuertes de la casa. El otro punto fue para Agustía. “Sé que no es la mejor estrategia”, admitió.

Asimismo, la encargada de hacer la espontánea de la semana fue Camila, quien apuntó contra Thiago y Nacho. El primero porque “no me gusta la falta de respeto y el ego arriba. Me cae bien, pero siento eso”, destacó, mientras que el segundo fue por estrategia.

Nacho, el último de Gran Hermano en nominar, le dio dos puntos a Camila por afinidad y el siguiente, sorpresivamente, fue para Marcos debido a que hace mucho no está en placa, aunque el joven no dio muchos más destalles al respecto.

De esta manera, quedaron en placa Camila, Agustín, Nacho y, por primera vez, Thiago. El resultado final se sabrá el próximo domingo en la gala de eliminación luego de conocer la decisión del público. Cabe destacar que Maxi es el líder de la semana y tiene el beneficio de salvar a uno de sus compañeros.





vidArray