image.png Turismo: Cómo saber si una agencia de viajes está habilitada.

“Es muy importante en esta época que todos desean hacer un viaje y que lo van a realizar con una agencia de turismo para que tenga sea paquete que le incluya todos los servicios a un solo precio, tienen que saber que ese trabajo y esa agencia de viaje está regulado por una ley en Argentina. Entonces, aquellos que brindan esos servicios, deben tener una licencia para ese servicio. Es un legajo, que es oficial y que tiene valor nacional”, comenzó diciendo.

Por otro lado, agregó: “Entonces si hay una empresa que les ofrece ese servicio, tienen que ver si esa agencia, tiene legajo habilitante. Esa información la pueden autogestionar porque hay una página web que la dispone Nación a través de la página argentina.gob.ar, o directamente pueden googlear y poner agencias de viajes autorizadas y saldrá la página web donde colocan el nombre o el supuesto número de legajo. La persona puede solicitar el mismo a la empresa y si no se lo quiere dar, puede que sea que se tratase de una empresa clandestina”.

Además, expresó que no se debe contratar a empresas no autorizadas y que no tienen control del estado y ante cualquier situación que les toque vivir, sería mucho más difícil la intervención de “nosotros como organismo y la nación para tratar de acompañarlos en el inconveniente que hayan tenido”.

“Cuando se tratan de este tipo de servicios que no son tangibles a la hora de la compra, debo resguardarme de alguna manera como usuario y la forma es a través de todo lo que se promete, esté por escrito, para que en caso de que no cumplan, tenga con qué resguardarme”, expresó.

Por otra parte, contó que este tipo de irregularidades se pueden denunciar en las oficinas del Ente Tucumán Turismo. Se lo puede hacer personalmente en las oficinas, donde harán un escrito que relatan qué es lo que les sucedió y qué es lo que esperan que les subsanen.

“Luego intervenimos nosotros, nos ponemos en contacto con el agente de viaje para ver qué sucedió y que pueda hacer su descargo. También se puede hacer la denuncia de forma digital directamente ante el Ministerio de Turismo de la Nación que es a través del trámite a distancia”.

“Estas denuncias existes y se debe a internet, a las redes sociales, porque es mucho más fácil hoy armarte como una empresa que tiene toda la apariencia y la gente lo consume. Hay que tener cuidado porque es de fácil estafa engañar con viajes. También se dan el tipo de estafas que piden recibos de sueldo”, expresó.

Las oficinas llamadas Registro y fiscalización, pertenecientes al Ente Tucumán Turismo, se encuentran ubicadas en Santa Fe 2121 y en temporada de enero están trabajando de 8 a 8:30 hs.