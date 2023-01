Este miércoles Carmen Barbieri se ausentó de su programa Mañanísima por la pantalla de Ciudad Magazine. Su compañero, Sebastían “Pampito” Perelló Aciar dio más detalles al respecto: “Realmente, el panorama fue tétrico. Ella me dijo: ‘Pensé que me estaba dando un acv’”. Al parecer, la diva tuvo problemas de presión y debió quedarse en su casa haciendo reposo.

Y añadió: “Se asustó porque no podía hablar. No se podía parar de la cama y ahí la llamó a Penca, que es su secretaria, y ahí fue la ambulancia para la casa. Si bien está bien, no es una pavada. No tiene nada, no corre peligro pero se llevó un susto muy grande”.

Justamente, los seguidores de Gran Hermano captaron el momento en que Alfa hablaba de una pesadilla que tuvo. “Yo me acosté y me dormí enseguida. Soñé que se murió Carmen Barbieri. Las noticias, veía a Federico Bal llorando como un loco. Telefé noticias diciendo ‘ayer se retiró descompuesta de los estudios’“, expresó el participante más grande de la casa.

A pesar del sueño, la exvedette se encuentra bien. En las últimas horas, reveló que su cuadro comenzó debido a los calmates que toma por un accidente en su brazo.”Eso pudo hacer una intoxicación en mi panza”, detalló, luego de asegurar que iba a reincorporarse al trabajo.





vidArray