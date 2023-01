Una participante renunció a El hotel de los famosos 2, el reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Chino Leunis. Lo hizo sin dar explicaciones. Se trata de la uruguaya Abigail Pereira.

En la emisión de ayer, miércoles, Abigail no quiso participar en una competencia, armó su valija y partió sin despedida ni saludos ni nada de nada. “Muchas gracias por haberme hospedado estos días en el hotel, pero me retiro para ir a un espacio donde me sienta muchísimo más cómoda“, dijo a cámara, y dio por terminado su trabajo en el programa.

La actitud hizo recordar lo que sucedió en la edición del año pasado de El hotel de los famosos: a poco andar, Leo García huyó sin despedirse. Pero el músico había durado al menos quince días desde el comienzo de la competencia. Ahora, la actriz uruguaya no quiso quedarse ni siquiera una semana.

En la emisión que salió al aire el martes, Abigail se había dado un susto cuando después de la prueba llamada El desafío del staff, le bajó la presión y tuvo que ser asistida, pero se recuperó rápidamente.

“​Vimos el esfuerzo físico y mental. Abigail, una guerrera total”, le dijo en aquel momento Pampita Ardohain. “Sí, casi la palmo en este juego”, respondió la participante. Y añadió: “Me voy a ir de este programa así, dejándolo todo hasta que no dé más”, añadió. Pero, bueno, no pudo ser: la “guerrera” renunció al día siguiente.

El Hotel de los Famosos 2: Rocío Marengo y Marian Farjat discutieron por Federico Barón y se dijeron de todo

Federico Barón y Marian Farjat pasaron de llevarse mal a tener un ardiente romance en cuestión de minutos en El Hotel de los Famosos 2 (eltrece). Su vínculo no le sentó nada bien a Rocío Marengo, que pareciera tener un interés en el actor.

El malestar fue evidente este miércoles cuando al hermano de La Cobra dijo que prefería la compañía de la ex Gran Hermano en vez de la modelo. Luego de ser la “ganadora”, la mediática se mostró feliz aunque remarcó que iba a estar atenta porque sabía que había una “zorras” merodeando. Y, ante esa indirecta, Marengo respondió: “No soy zorra, soy koala”.

La discusión después siguió en una de las habitaciones. “Avisale al nenito que te eligió, que a mí no me eligen, yo elijo”, disparó la modelo. Rápidamente, Marian salió al cruce y respondió con tono de burla: “¿A Fede? ¡Decile vos! ¡Alguien está celosa y se llama Rocío Marengo!”.

Tras ese ida y vuelta, Marengo apuntó contra Fede “Si tiene dudas, que se quede con la otra. (…) Él es el culpable de todo esto”.

A los pocos minutos, se volvieron a encontrar en el patio y la discusión se puso más tensa. Marian se acercó a Rocío y le dijo “Vos dormiste…” y la expareja de Eduardo Fort, enojada, disparó “No, no dormí, a mí nunca me interesó. Él me eligió como la cara que más le gustaba del reality y por eso empezó el problema”.

Marengo decidió aislarse de la piscina, donde estaba la mayoría de su staff, pero siguió hablando sobre el tema. “No me gusta Federico, a mí me gusta un hombre que le gusto y que se la juegue por mí”, reflexionó. Además, se mostró molesta con la situación y pidió que no la vuelvan a involucrar con él.

El segundo episodio de El Hotel de los famosos 2 (El trece) tuvo como protagonista a dos participantes: Federico Barón y Marian Farjat. Fueron captados besándose en uno de los baños del hotel y desde ese momento, la relación va viento en popa.

Marian Farjat estaba en una de las salas del recinto con algunos de sus compañeros. A los minutos, dijo que se iba a pegar una ducha, sin imaginar que Fede la iba a seguir hasta el lugar.

Cuando Fede la alcanzó, se empezaron a besar apasionadamente. Al rato, Farjat se fue con cara de pícara a su habitación, mientras él se fue por su lado y lanzó: “Bueno… parece que hoy duermo solo”.