Este miércoles, Shakira voló todo por los aires junto al productor Bizarrap. Sin pelos en la lengua y con una letra por demás interesante, la autora de “Te Felicito” cantó todos los disgustos que le dio Gerard Piqué, quien fue su pareja y el padre de sus hijos.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos“, expresa parte de la Music Sessión #53 que ya rompió un récord en Youtube a horas de su publicación.

De aquel amor que nació en el Mundial Sudáfrica 2010 ya poco queda. El año anterior fue muy movilizante para la cantante colombiana ya que se enteró de las distintas infidelidades del futbolista, motivos que llevaron a su esperada separación.

Entre las distintas personalidades que salieron a bancar a la artista está Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, a quien conocó cuando sus esposos jugaban juntos en el Barcelona. La influencer rosarina le comentó unos emojis de fuego en la publicación junto al productor argentino.





