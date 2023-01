Todo comenzó a partir de una actividad que les dio Gran Hermano con el fin de revelar algunos detalles oculto sobre los participantes. La pregunta que leyó Maxi, el líder de la semana, decía: “¿Hay algo importante de tu vida que todavía no hayas contado dentro de la casa y que contarías?”.

A pesar de que todos dijeron que no, Lucila Villar, conocida como “La Tora” se animó a hablar sobre un hecho ocurrido cuando era apenas una niña. “A los 9 años sufrí un abuso interfamiliar; no lo conté hasta los 24 años para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me había pasado”, expresó.

Y añadió: “En base a ese abuso, me junté con las peores personas. Tuve un novio que estaba metido en el paco, yo estaba en cualquiera. Cuando me logré separar de él, me meto en la noche. En un momento mi vida no daba para más. Era seguir esa vida o morirme. Pensé en matarme“.

🚩 Lucila (La tora) contó que a los 9 años fue abusada. De grande estuvo con un novio que andaba por el mal camino y luego probó la noche y el sexo fácil.

📺 Video Completo#GranHermano #GranHermano23 #GranHermano22 #GranHernano2022 #GH2022 #GH22 #GH2023 #GH23 pic.twitter.com/uDpSctsCgA — Diego Gonzalez (@GxxDiego) January 11, 2023

Ante esta confesión, sus compañeros se quedaron impactados y no dudaron en mostrarle su apoyo. Asimismo, la joven de Berazategui destacó que pudo salir de ese momento tan oscuro gracias a una amiga que le habló sobre Dios, que le permitió poner en palabras lo que había atravesado.

Finalmente, la Tora le dio un mensaje a aquellas que estén en su misma situación y no saben qué hacer. “Si alguna mujer pasó algo en su vida, las invito a que compartan, hablando se sana”, finalizó la participante. Se trata de una de las confesiones más fuertes de esta temporada.





vidArray