En la novena de las 13 audiencias previstas, el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se centra este jueves en el análisis de los videos incorporados a la causa que permitieron reconocer a los ocho rugbiers imputados en la secuencia de la brutal golpiza, desde el inicio del conflicto previo en el boliche Le Brique. Cuatro policías explican cómo se hizo el análisis de imagen e identificación facial de las imágenes registradas el 18 de enero de 2020.

“Yo no estaba ahí”, afirmó Luciano Pertossi, el rugbier que sorpresivamente rompió el silencio

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que los peritos no habían visto. El abogado Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era “ampliación de la prueba”, pero la jueza Castro no hizo lugar al planteo.

Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura. “No llegamos a determinar mucho más”, dijeron. Luego, la compararon con la filmina 75 de su trabajo. Comenzó un cruce entre Tomei y los fiscales.

“¿Quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?. “Luciano Pertossi”, respondió. Así, Luciano Pertossi le hizo un gesto a su defensor y pidió hablar, frente a su tío Marcos y Emilia, su hermana y abogada defensora.

Apuntado por los peritos, tomó la palabra. Es la primera vez en todo el proceso que uno de los acusados decide hablar ante el Tribunal N°1.

“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, aseguró.

“¿Dónde estaba?”, preguntaron los fiscales. Pertossi replicó: “No te voy a responder”.

Le reiteraron la pregunta. Pertossi volvió a evadirla. Visiblemente nervioso, dijo: “No te voy a responder”.

Su tono fue cada vez más desafiante. “¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada”, siguió. Se negó dos veces a dar ese dato.

Luego, la audiencia pasó a un cuarto intermedio, en donde los familiares de los acusados comenzaron a conversar con Hugo Tomei. Rápidamente los imputados fueron retirados de la sala.

Marcos Pertossi, padre de Lucas, tío de Ciro y de Luciano, dejó la sala con Emilia Pertossi, abogada defensora, hermana de Luciano.

Los ocho acusados de matar a Fernando fueron ubicados en la escena del crimen

Los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- fueron ubicados en la escena del crimen por los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que analizaron las grabaciones del ataque.

El primer análisis de la identificación de los rugbiers

Los peritos, licenciados en seguridad y especialistas en criminalística, comenzaron analizando las imágenes grabadas por 3 cámaras de seguridad pública instaladas sobre Avenida 3 y Avenida Buenos Aires, 2 privadas de video vigilancia de la calle Alameda y de vigilancia de Le Brique, y 3 dispositivos móviles, uno que grabó desde la vereda del boliche y dos desde la misma vereda donde atacaron a Fernando.

A partir de fotos de cada uno de los imputados, tomadas de frente y de ambos perfiles, los identificaron en los distintos videos, catalogándolos. Comenzaron por el de la salida del boliche, el de la cocina, y luego por el de la pista, que por no estar lo suficientemente claro, debieron ayudarse con otras imágenes e identificarlos por la vestimenta.