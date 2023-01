Sin dudas, el tema de la semana, y posiblemente el mes, es la Music Sessions #53 que tiene como protagonista a Shakira, quien no dudó en dispararle a su ex Gerard Piqué y a la nueva pareja del futbolista. Si bien no es el único tema que le dedicó, si es el más polémico.

En redes sociales se separaron las aguas: algunos bancaron a la cantante colombiana mientras que otros cuestionaron las indirectas contra Clara Chía, la novia del jugador del Barcelona, calificándola de “machista” y “poco sorora”.

Entre los que salieron a defender a Shakira fue su colega, Lali Espósito. En un tuit, la artista expresó: “¿Desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música, chicos. Y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una N°1 como Shakira ¿no?“.

Desde cuando escribir una canción con despecho,bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música chiks Y esto se hace desde siempre .Se ve que llama mas la atención si lo hace una mujer y una N1 como Shakira no? — Lali (@lalioficial) January 13, 2023

Asimismo, añadió: “No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misógino, machirulo o violento… Es más, las cantan y bailan contentos ¡Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones!”.

Mientras tanto, la tema en colaboración con Bizarrap no para de sumar records: en menos de 24 logró superar las 50 millones de reproducciones, un completo éxito.





