Este jueves falleció Lisa Marie Presley a los 54 años de un paro cardíaco. La artista, única hija del cantante Elvis y Priscilla, había sido trasladada a un centro en el Valle de San Fernando, una región de Los Ángeles. No obstante, no pudo resistir y murió horas después.

Cuando estaba en estadio crítico, su madre hizo una publicación en su cuenta de Instagram pidiendo que oren por ella. “Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención”, expresó.

No obstante, horas después, mediante un comunicado en al revista People, la misma mujer informó el terrible descenlace: “Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”.

La primogénita de Elvis siguió los pasos de su padre en la música, lanzando su primer álbum en 2003 titulado “To Whom it May Concern” y posteriormente dos producciones más. En los últimos meses estuvo muy presdente en distintos eventos por la película de su biográfica del cantante protagonizada por Austin Butler.

Cabe destacar que la artista era madre de cuatro hijos y en 2020 la tragedia golpeó a su familia: Benjamín, su hijo, se suicidó a los 27 años. La noticia fue dada a conocer recién en 2022. “Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página“, había expresado al respecto.





