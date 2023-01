En el reality Gran Hermano 2022 (Telefe), Walter Alfa Santiago se convirtió en uno de los personajes más polémicos. El hombre de 60 años ha tenido actitudes machistas y a veces hasta misóginas con respecto a sus compañeros. Más allá de su comportamiento, aun el público lo sigue apoyando para que se quede adentro del juego.

En esta oportunidad, el mencionado participante generó revuelo por un llamativo comportamiento. Todo comenzó cuando algunos de los hermanitos se disfrazaron de mujer. Mientras se estaban cambiando en el cuarto de las mujeres, Alfa se tiró encima de Nacho, a modo de broma, e intentó abrirle las piernas. “¡Salí!”, le pidió el novio de La Tora, muy molesto.

En Twitter, cuestionaron al participante más grande de las casa por su actitud. “Alfa se le tira encima a Nacho, le quiere abrir las piernas. Iban a jugar a desfilar junto con Thiago, pero se sintió tan incómodo que se quería sacar todo”, escribió un seguidor sobre este episodio. Otros usuarios opinaron que se trató de acoso y que debería ser sancionado por la producción.

Además, el martes se llevó a cabo la prueba del líder que tuvo un condimento especial. Y es que se realizó entre los participantes que estuvieron en la casa desde el primer día, Alfa, Nacho, Thiago, Romina, Maxi, Julieta y Marcos. Y, el ganador, no solo tendría inmunidad y podría salvar de la placa a uno de sus compañeros, sino que también se haría acreedor a un auto 0 km.

En la competencia, los concursantes tenían que quedarse atados al vehículo en juego, sin comer ni ir al baño y sin poder sentarse ni recostarse en el piso. Marcos obtuvo el puesto 1, Julieta el 2, Alfa el 3,Maxi el 4 y Nacho el 5. Y, de acuerdo a ese número de orden, cada uno tuvo que acceder al panel de las llaves para probar suerte. “Quien encienda primero ese 0Km se lo lleva y además es el líder de la semana”, anunció Santiago del Moro antes de que comenzaran a pasar los participantes.

Lo cierto es que los finalistas fueron eligiendo las llaves en 10 tandas de 5, pero hasta la última instancia ninguno de ellos había sido favorecido. De manera que, cuando el panel ya había quedado vacío, el conducto les pidió a todos que se subieran juntos al auto para definir al ganador que terminó siendo Maxi. “¡No lo puedo creer!”, repetía el cordobés mientras abrazaba a cada uno de sus compañeros.

Gran Hermano 2022: Maxi salvó a Nacho y dejó a Thiago en la cuerda floja

En una noche con muchas sorpresas, Maxi usó el beneficio que tenía en su poder y salvó a Nacho de la placa de nominados. El domingo el público deberá votar para que Thiago, Camila o Agustín abandonen la casa de Gran Hermano (Telefe).

Después de imponerse en el “desafío del auto”, el cordobés se convirtió en el líder de la semana. No solo no pudo ser nominado por sus compañeros, sino que también tuvo la posibilidad de tener la última palabra sobre quiénes competirán en la gala de eliminación.

Antes de anunciar su decisión, expresó que iba “por el corazón”. Primero decidió dejar a Camila en placa y luego a Agustín. La definición estaba entre Nacho y Thiago. “Después de pensarlo mucho, tomé una decisión, pero los por qué son demasiado finitos y no tengo. La verdad es que los salvaría a los dos pero no puedo. Entonces lo salvo a Nacho”, sostuvo el cordobés.

La nominación en la semana pasada de Thiago Medina a Alexis “El Conejo” Quiroga, uno de sus amigos y aliados, sigue dando que hablar en la casa de Gran Hermano.

Por esta razón, Maxi encaró al joven de 19 años luego de descubrir por boca de Ariel sobre esta sorpresiva jugada. Desencajado por el dato, el cordobés decidió abordar el tema con el “hermanito”, lo que generó un tenso intercambio, entre risas, mentiras y verdades a medias.

Maxi no se anduvo con rodeos y le dejó saber a Thiago que estuvo repensando sus últimas conversaciones. “En la semana anterior no fui de pedo a placa, vos me mandaste un punto”, reclamó. “Yo juego con el corazón, menos estrategia que vos tengo”, contestó Thiago buscando despejar las sospechas.

Como Maxi no parecía demasiado convencido, le preguntó directamente a su compañero si votó a Alexis, Thiago siguió con la misma línea y lo negó: “En la anterior si, en esta no”, le aseguró a su compañero.

Sin embargo, Maxi insistió “Capaz que le hiciste lo mismo que a mí, culiado. Que lo viste caído y sácate”. El gesto, aunque provocó la risa de ambos y cerró la conversación, igualmente no pareció despejar la persistente duda del cordobés.