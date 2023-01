Esta semana la gala de nominación se llevó a cabo el día jueves, por lo que, nuevamente, los concursantes emitieron sus votos con el fin de eliminar a un compañero este próximo domingo. Asimismo, Marcos, el líder, tuvo el beneficio de salvar a otro jugador.

Daniela, otra vez, hizo la espontánea y no dudó en apuntar contra Maxi. “Siento que se le cayó la careta. Realmente, pensé qué lo iba a salvar a Thiago, me encaró tarde para saber qué iba a ser o qué voy a jugar”, comentó al respecto, todavía dolida. Los otros dos votos fueron para Ariel por una cuestión de afinidad.

Daniela volvió a hacer la espontánea💥 No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/ZLaapxv2oN — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 20, 2023

El siguiente fue Maxi, quien le devolvió el gesto a Daniela y hasta se animó a considerarla la próxima eliminada. También nominó a Ariel porque lo vio en la placa de esta semana. “Creo que es lo más conveniente”, sentenció el cordobés, un jugador que empezó a mostrarse en esta etapa del reality.

Camila, por su parte, no dejó atrás los conflictos con La Tora, por lo que decidió nominarla. “Más allá de lo que nos estamos llevando muy bien, hubo comentarios que no me gustaron“, manifestó, mientras que el siguiente voto fue para Agustín, por los mismos motivos.

El próximo en pasa al confesionario fue Ariel que sorprendió con su elección: Julieta y Romina. “Es para abrir un poco el abanico de la placa, basta de siempre con los mismos grupos. La quiero y la adoro, pero es ciento por ciento juego”, fueron sus palabras.

Marcos, el nuevo líder de la semana, fue por Nacho y Ariel por una cuestión de afinidad, aunque destacó que su relación con el rubio mejoró en el último tiempo, pero no le alcanzó. No se trata de ninguna sorpresa debido a que hace semanas viene haciendo la misma acción.

Así nominaba Marcos, el líder de la semana👏 Mirá #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/haRApm6K6c — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 20, 2023

A su vez, Alfa volvió a nominar a Ariel, a quien detesta desde que ingresó al programa en el mes de diciembre. “Dentro de la casa estamos conviviendo un grupo de personas que me interesan que algunos estén y otros que no”, comentó. El otro voto fue para Maxi ya que, según él, manifestó deseos de experimentar la placa.

Julieta, por su parte, fue contundente con sus votos. Los dos primeros para Maxi ya que no entiende “cómo hizo para esquivar la placa por tres meses”, sobre todo entendiendo lo que sucedió con Thiago el domingo pasado. El siguiente voto fue para Ariel porque considera que no se supo integrar a la casa y tiene actitudes “medio de víctima”.

Agustín, apenas entró al confesionario, describió su jugada: “Para ambos jugadores son los mismos motivos, simplemente voy a nominar así hasta febrero y ver como se moviliza la casa con el ingreso de la fulminante”, y luego nombró a Ariel y a Maxi.

Mientras que Nacho también votó a Ariel, por una cuestión de estrategia. “Intuyo que la casa va a ir por ahí y me gustaría que este en placa”, sentenció. El otro voto fue para Agustín, intuyendo que Marcos le daría una mano siendo líder.

Romina mantuvo sus votos de la semana pasada. “Nacho es una persona que me causa muchas dudas y desconfianza” y Agustín “porque no me va su juego, más allá de que volvió distinto, no le creo nada”, explicó la exdiputada que decidió nominar por afinidad y no por estrategia.

La Tora, casi sobre el final, hizo su juego intentando armar la placa. “Ariel siento que no tiene tantos votos . El otro es más que nada como jugadora porque es una persona que quiero mucho y nunca tocó placa. Es para Maxi”, destacó la rubia.

De esta manera, quedaron en placa Ariel, Maxi, Nacho y, sorprendentemente, Agustín.





