Paula Martínez destacó el trabajo de Salud en Tucumán

“El trabajo de Salud en Tucumán es maravilloso. Estuvimos recién reunidos con el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, y todo su equipo. Estoy gratamente sorprendida por el enorme trabajo que hacen, no solamente en el aspecto de las pensiones no contributivas sino también desde el compromiso social que tiene este Ministerio; no se ve esto mucho. Buscamos que el Estado Nacional y las Provincias trabajemos juntos, para reconocer los derechos”, dijo al respecto la funcionaria nacional.

En este marco, explicó que la nueva modificación se vincula al otorgamiento de las pensiones no contributivas, algo que está totalmente ligado al Ministerio de Salud porque los certificados médicos oficiales los realiza el Sistema Público.

De este modo, el decreto busca un mayor reconocimiento de derechos: “Antes las evaluaciones de certificado médico se realizaban sobre la base de porcentajes, ahora hablamos de vulnerabilidad social, condición de salud y discapacidad. Estamos hablando de personas que no tienen acceso a los sistemas de salud y trabajamos fundamentalmente para la inclusión social. Lo que estamos escuchando del personal médico, de las personas en el ámbito de discapacidad, de las trabajadoras sociales y fundamentalmente de la gente que está esperando las pensiones, es muy positivo. Estas personas esperan el apoyo del Estado”.

Por ello, se realizó una capacitación destinada a médicos, enfermeros, trabajadoras sociales, y a toda la sociedad de Tucumán, para abordar la temática y difundir la nueva normativa.

“La Agencia Nacional de Discapacidad tiene el enorme apoyo del presidente y la vicepresidenta de la Nación. Esta gestión ha apoyado y ha pensado siempre en la gente. Y es maravilloso trabajar con una provincia como ésta, con la que estamos alineados en cuanto a la idea de a dónde conducir nuestros esfuerzos y entender nuestras obligaciones”, reforzó.

Pensiones No Contributivas: anunciaron nuevas normativas (LV12)