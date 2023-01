Federico Bal se encuentra instalado en Córdoba en el marco del musical Kinky Boots, donde es protagonista junto a Laura Esquivel y Federico Salles, un completo éxito que promete ser lo mejor de esta temporada de verano en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, su llegada molestó a los vecinos, quienes no dudaron en denunciar las distintas fiestas que realiza el artista en su residencia temporal. Al parecer, el problema es el volumen, que interfiere en las vacaciones de otros residentes.

Por su parte, el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri salió a desmentir dichas celebraciones. “Es todo mentira. Empezó Pedro Alfonso, porque está aburrido. Hice una fiesta para Navidad, chiquita, otra para Año Nuevo, un poco más grande, y fin. Cosas que pueden a un vecino aceptarle”, expresó.

Fede bal a pesar de sus vecinos #AntiFiesta celebra igual con una pool party. #LAM pic.twitter.com/2VEDrEMNv9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 19, 2023

No obstante, decidió seguir haciendo fiestas. En un video en su cuenta de Instagram se pronunció al respecto: “Todos los veranos pasa lo mismo. Es cierto que me llegó una carta de la administracion de mi barrio donde no puedo hacer reuniones, no más de veinte personas. No iba a ser muy grande”.

Asimismo, destacó que su festejo estaba destinado a sus compañeros de equipo. “Tienen mala imagen de lo que realmente estoy haciendo. Igual pudimos hacerlo igual, pero no en ese barrio sino en uno cerquita, de unos amigos”, señaló.





