Desde su ingreso en la casa de Gran Hermano 2022 como nueva participante, Camila siempre se mostró cerca de Alfa y de Marcos, en principio quizás como una estrategia de juego teniendo en cuenta lo fuertes que son ambos, afuera, sin embargo, con el paso de los días, ella no duda en dejarle en claro al salteño que busca algo más que una simple convivencia de juego, aunque él deje pasar por alto cada uno de sus llamados.

Es que, como reconoció en el famoso asado preparado por Ariel, la propia Camila que comenzó a hablar con Thiago, explicándole que “me parece lindo el Primo y quiero activar en algún momento”, ante lo cual el interlocutor solo afirmó que “sí, ya me di cuenta”. Y consultado sobre cómo podría haber un acercamiento, él no dudó en explicar que “es difícil de saber qué le gusta, además se hace el boludo, pero se da cuenta”. “Me está haciendo mal a la cabeza, cada día que pasa es peor”, confesó ella.

Como era de esperar, las palabras de la joven llegaron rápidamente a oídos de Marcos, y fue Romina quien se ocupó de hacérselo saber. Tras unos comentarios en un tono bajo la morocha afirmó que “nos habló a nosotras” para luego intentar saber si él estaba interesado en ella. A la tajante negativa con la cabeza del cuestionado se sumó la intervención de Agustín, quien afirmó que “está pensando en otras coas el Primo ahora”.

Pese a todo, las demostraciones de afecto de ella continuaron y en momentos en que se encontraban con los demás disfrutando de una tarde de pileta, ella no paraba de tocarlo y hacerle comentarios, por lo que el participante más calmo de toda la casa no tuvo más remedio que darse vuelta de manera intempestiva y aclararle que “no me toque más la espalda”, lo que provocó en ella una risa nerviosa y un pedido de disculpas.

Pero ese no sería el único momento, claro, ya que en un instante en que ambos se encontraban en el sauna con Maxi, ella, en el medio de los dos, intentó tocarle la espalda a Marcos con la excusa de reventarle un granito. El salteño se negó.

“No, muchas gracias Cami”, fue su respuesta, a lo que la joven no se dio por vencida. “Dale, dale, ese solo y no te jorobo más”, le pidió. Marcos insistió en su negativa y ella arremetió con el pedido, hasta que Maxi que estaba escuchando todo, se fastidió y le gritó: “Camila, te está diciendo que no, ¿qué parte no entendiste?”.

De manera contundente, el cordobés la frenó a la joven de 23 años y ella, sin amedrentarse, se rió y volvió a la carga con Marcos.

Ahora, en un momento en que ambos estaban en el patio, Camila le propuso un desafío que él aceptó, decirse cara a cara lo que uno piensa del otro.

Así, comenzó ella su discurso explicando que “nunca te vi hablar mal de alguien, de todos acá escuché muchos rumores y de vos no. Se te ve como que sos una buena persona, que pensás en el otro, Siento como que tenés un montón de cosas que todavía, yo ya te dije desde el día uno, como que sos una caja de sorpresas, pero se siente como que hay un montón de Marcos que conocer todavía”.

Tras abrir su corazón, él la mira, le agarra la mano y sólo emite un “bueno, gracias”, para luego levantarse e intentar retirarse.

Sin embargo allí se queda y comienza a hablar: “Al principio te veía, cuando entraste, pensé que eras muy distinta, que ibas a ser quilombera en el mal sentido, y después cuando entraste al cuarto y me ofreciste, y te sentaste al lado mío, ahí como que me cambió el chip y dije ‘qué transparente que es’, porque no se guardó nada y muestra todo como es no tiene problema en decir si le dicen que eso no le queda bien o no queda bien diciendo esas cosas, lo dice igual y está bueno eso”, dijo.

Y agregó: “Después me contaste lo que pasó con tu papá, con tu familia y me pareciste una persona súper guerrera, es muy lindo lo que hiciste por tu familia. Saliste y dijiste ‘si no lo hago yo, no lo hace nadie’ y eso está muy lindo esa es mi opinión”.

Luego, llegaría el momento en que ambos se dan la mano y agradeciéndose mutuamente por la charla vivida, se levantaron de la comodidad de los sillones y emprendieron marcha hacia adentro de la casa. Solo resta ver cómo continuará la novela entre ellos.

Gran Hermano 2022: Hay tres candidatos a abandonar la casa el domingo

En Gran Hermano 2022 (Telefe, a las 21.45), ayer, jueves, se realizó, en vivo, la gala de nominaciones y la salvación de uno de los que quedaron en placa por parte de Marcos, el líder de la semana. Al cabo, en el reality que conduce Santiago Del Moro tres participantes quedaron en la placa final y el público decidirá con su voto cuál de ellos quedará eliminado el domingo próximo.

A continuación, los demás participantes fueron pasando de a a uno al confesionario para nominar.

Maxi le dio los dos primeros votos a Daniela y argumentó: “Me la imagino en placa y especulo que es la candidata a salir. Me imagino en placa con ella”.

Su siguiente voto fue para Ariel. “Es lo más conveniente, porque me imagino que va a recibir bastantes votos y va a estar en placa”, explicó.

Luego, Camila votó por La Tora y por Agustín, en ese orden. Ariel, quien entró al mismo tiempo que ella a la casa en la fase de repechaje nominó a Julieta y a Romina. En ambos casos sostuvo que lo hacía para “abrir el abanico de la placa”.

Marcos, el líder de la semana, nominó a Nacho y a Ariel, “porque no tengo mucha afinidad con ellos”, sostuvo.

Alfa insistió en nominar a su enemigo Ariel y el segundo voto se lo dio a Maxi. ¿El motivo? “Porque nunca estuvo en placa y dice que quiere estar en placa”, planteó.

A su turno, Julieta le dio dos votos a Maxi y aseguró: “Se delató solo cuando dijo que la salvación iba a ser por el corazón y lo dejó a Thiago en placa, a Thiago que era como el hermano. Es otro que se suma a #Se cayeron las caretas“.

Su segundo voto fue para Ariel porque considera que “está haciendo un personaje” y que “no se supo integrar como lo hizo Camila”.

Nacho, por su parte, le dio dos votos a Ariel y uno a Agustín. Y Romina, le dio dos a Nacho -“porque es una persona que me causa desconfianza”, dijo- y uno a Agustín. “No le creo nada”, afirmó sobre Frodo.

Por último, La Tora votó en primer lugar a Ariel y le adjudicó el siguiente voto a Maxi.

La salvación que hizo Marcos y cómo quedó la placa final

De ese modo, quedaron nominados Ariel, Maxi, Nacho y Agustín. Entonces, fue el turno de Marcos, en su rol de líder de la semana, de salvar a uno de ellos.

Tal y como había anticipado, se guió por sus sentimientos y sacó de placa a su amigo Agustín.