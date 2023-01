A pesar de que tuvieron un breve paso por la casa más famosa del país, Martina Stewart Usher y Juan Reverdito todavía dan que hablar. Si bien parecía que había nacido una nueva amistad, los exconcursantes se dijeron de todo.

Según reveló la joven en diálogo con A La Barbarossa acusó al taxista de mentiroso luego de que él señalara que fue víctima de una estafa. “Eso es mentira. Fuimos a Uruguay con Juan, fuimos con la misma persona, pero bueno, él salió a decir que lo estafaron, que para mí realmente no pasó eso, salgo a desmentirlo porque la gente de Uruguay nos trató muy bien”, explicó.

Juan de Gran Hermano se hizo un significativo tatuaje

Asimismo, añadió: “Si no llevás ni siquiera 10 dólares para comprarte un jugo y estuviste una semana. ¿Vos pensás que lo estafaron? No podés decir que te estafaron cuando te bancaron absolutamente todo, hasta el licuado que te compraron en la playa”.

Además, destacó que su compañero tuvo bastantes pretenciones durante su estadía en el país vecino, lugar al que fueron para hacer presencia en unos eventos. “Como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo y pusieron una combi, no quiso ir. Yo quería ir, entonces, me empezó a hablar mal. Yo fui”, añadió.

“Juan me mandaba mensajes. Me decía ‘si yo no voy, vos no podés ir’. Me quemaba el coco“, lanzó, y cerró: “Lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza”.





vidArray