El caso Fernando Báez Sosa interpeló a toda la sociedad argentina. El joven de 18 años se encontraba vacacionando con sus amigos en Villa Gesell en el año 2020 cuando fue asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique por ocho rugbiers.

Sobre este tema, Luciano Castro reveló que su hijo Mateo estuvo en situaciones similares, siendo víctima de peleas en la calle. “Ya le han pasado algunas cosas: le pegaron, le dieron puntazos, le han hecho de todo. Así y todo, sigue eligiendo estar en la calle. Yo lo único que le pido es que se cuide”, expresó preocupado.

Luciano Castro hizo polémicos comentarios en contra de los argentinos

No obstante, destacó que el joven de 21 años, fruto de su relación anterior a Sabrina Rojas, no le gusta mucho ir a boliches. “Eso, en un punto, me deja tranquilo.Tiene un grupo de amigos que son los tres o cuatro de siempre.

Asimismo, concluyó: “Si yo volviera a la calle como cuando era joven y audaz, no duro una semana por cómo ha cambiado todo. Antes sabíamos quién era quién y ahora como que estamos regalados“, señaló.





