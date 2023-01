image.png El Cadillal: Jaldo aseguró que la provincia es parte de la solución.

“Hasta aquí, este gobernador nunca salió en la televisión y nunca opinó (sobre El Cadillal) porque se dedicó exclusivamente a trabajar ya defender los intereses de los tucumanos”. Con esas palabras, Osvaldo Jaldo marcó distancia de los duros cuestionamientos que recibió de parte la oposición por las filtraciones que se detectaron en un sector del dique. Mencionó que todas las presas del país se encuentran bajo la órbita de organismos nacionales y que, en el caso de Tucumán, una empresa privada explota la concesión (Hidroeléctrica Tucumán). En ese sentido, resaltó que el Poder Ejecutivo que encabeza intercedió en la problemática de la que fue notificada el 7 de noviembre de 2022. Subrayó también que, en sólo dos semanas, se obtuvieron todas las autorizaciones como para poder ingresar cuanto antes y ejecutar las obras para reparar las anomalías. Incluso, resaltó que ayer obtuvieron el visto bueno del Tribunal de Cuentas (TC) en el control preventivo para convocar a las firmas interesadas -y calificadas- para ejecutar las obras de estabilización y saneamiento (ver aparte).

“Hemos sido comunicados en los primeros días de noviembre y nos pusimos a trabajar. Hemos recibido informes técnicos, el proyecto de reparación de la empresa e, inmediatamente, empecé a pedir las autorizaciones al ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), al Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas) y a la Secretaría de Energía de la Nación. He conseguido todas las autorizaciones y, en 48 horas, elevamos el DNU a la Legislatura. Lo hemos mandado para que la totalidad de los legisladores puedan informarse, para no opinar cosas erróneas”, lanzó.

No cualquier empresa

A raíz de los cuestionamientos que hicieron parlamentarios opositores, quienes exigieron transparencia en el proceso de la obra, Jaldo advirtió que el Tribunal de Cuentas tiene tres controles (preventivo, comitante y final) y que los organismos nacionales brindaron la autorización, pero que se reservaron los derechos de contralor. A su vez, marcó que el DNU es controlado en la Legislatura. “Tiene sistemas de controles muy sólidos en la ejecución de la obra; tiene un doble control, para todos aquellos que hablan de transparencia, que opinan de montos y que no tienen ni idea”, disparó.

El mandatario dijo que el lunes o martes se enviarán las invitaciones a las empresas que participarán del cotejo de precios, las cuales están recomendadas por el Orsep y están especializadas en este tipo de obras hídricas. “No es que vamos a invitar a cualquiera”, aclaró.

Jaldo remarcó que el objetivo de la Provincia es llegar a los meses de abril o mayo con los niveles suficientes de agua como para garantizar la provisión de agua a los tucumanos, las industrias y el sector productivo, a quienes agradeció el apoyo.

Respuesta a la oposición

“Tenemos que defender la vida y los intereses de los tucumanos. Con esta decisión, el gobernador le está respondiendo a toda la oposición junta que ha falseado información, que ha hablado cosas infundadas para intentar meter miedo a la gente en vez de ponerse a la par de quienes estamos trabajando responsablemente”, fustigó Jaldo.

El tranqueño, que buscará la Gobernación en las urnas, ahondó sus críticas contra la oposición, especialmente los legisladores. “Se han querido aprovechar políticamente de una situación. Si no hubiésemos tomado esta decisión como Provincia mucha gente iba a sufrir; cada día que pasa estoy más convencido de que tomé la decisión acertada”, remarcó. Y continuó: “legisladores y otros políticos creían que podían sumar votos opinando desde la ignorancia. Acá les estoy respondiendo lo que está haciendo el Gobierno de la Provincia. Una vez más, el gobernador Jaldo y el Gobierno de la Provincia son parte de la solución y no del problema, como muchos otros de la oposición que sólo opinan en la tele y no hacen absolutamente nada”.