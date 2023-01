Después del escándalo en el que se vio involucrado YSY A en uno de sus recitales, cuando comenzaron a corear “El que no cante es un inglés” y el trapero pensó que estaban discriminando a uno de sus fanáticos que se encontraban en el lugar, se dio un una nueva controversia.

Todo se dio cuando el cantante estaba ofreciendo un recital en Mar del Plata, y tan solo segundos antes de que saliera fuego del escenario, un espectador decidió subirse a la fuerza y evadiendo al personal de seguridad.

Al concluir el tema, YSY comenzó a “regañar” a los presentes: “Si me respetan de verdad, cállense un momentito para que escuchen lo que les estoy diciendo”.

Continuó asegurando que “deja la vida” en cada show, y destacó que:

El escenario es para el artista. Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el bolu… que se acaba de subir. ¿Se entiende?”.