Sigue el conflicto entre Fátima Florez y Moria Casán a partir de la recreación que la humorista hace de la mamá de Sofía Gala en su show Fátima es mundial. La One amenazó con iniciar acciones legales y pidió expresamente que quiere recibir dinero por el uso de su marca.

Lo cierto es que Florez sigue presentando en Villa Carlos Paz su show Fátima es mundial en donde sigue interpretando a Moria en un apartado que hace en donde habla con su público.

ADVERTISEMENT

Con la polémica aún sin resolver entre ellas, Fátima fue entrevistada en Intrusos (América, a las 13.30) y allí reconoció que no dejará de hacer su imitación de la vedette.

“Yo no saco rédito de la imagen de Moria. En la marquesina está mi cara, los nombres de quienes me acompañan, y no pongo el nombre de ninguna de las figuras que hago. Yo no hago usufructo de nadie. La gente viene al teatro y después se encuentran con Jennifer López, con Pimpinela y todo el repertorio”, expresó la humorista.

Pero lejos de llegar a buen puerto en la disputa que mantiene con La One, se vivió un momento tenso al aire cuando la propia Moria se comunicó con el programa que conduce Florencia de la Ve y ratificó su postura: “¡Que me saque y ya! Hay tantas figuras…. por favor!”, fue el mensaje que envió la actual pareja de Fernando Galmarini

“Que me mande una carta al teatro. No quiero que nadie me venga a manejar mi show. Hace 20 años que lo hago y nadie me tiró un centro. ¿Ahora me quieren dirigir?”, retrucó Fátima, desafiante e indignada. “¿Estás esperando que Moria te mande la carta documento?”, le preguntaron y Florez estalló: “Ay chicos, me parece que la Justicia tiene cosas mucho más importantes que esta pavada más grande que una casa… Estamos pidiendo justicia por casos que conmueven a toda la comunidad, y sabemos de lo que estoy hablando, de casos que fueron terribles estamos pidiendo justicia… ¿Y vamos a meter a la Justicia en semejante pavada?”.

“Te estas equivocando fiero, Fátima”, le apuntó la panelista Karina Iavícoli. “Todos queremos justicia por Fernando, pero estamos en un programa de espectáculos contando una discusión entre figuras. Estás mezclando los temas, no tiene nada que ver, es una burrada”, le agregó con dureza, lo que provocó que Florez se quebrara. “No, no, no, yo no nombré a nadie, yo dije que estamos pidiendo justicia por muchas cosas. No me metan en cuestiones que no dije”, comenzó diciendo, hasta que se le entrecortó la voz, muy conmovida. “Pedir justicia es un acto de buena fe, es pedir justicia de corazón, ¿o no quieren que se haga justicia? Por Dios”, cerró.

La reacción de Fátima provocó un nuevo mensaje de parte de Casán, quien fue aun más dura. “La demagogia berreta de Fatima, no lo puedo creer. Esas lágrimas son por el bolsillo, lágrimas mentirosas, apelar a la victimización es de quinta”, leyó Pampito de parte de La One. “Desde el lunes 16 tendrá que ponerse. Tiene ese móvil gracias a mi. Que me saque esa berreta, no entiende nada. Mi personaje le sirve para descansar, dicho por ella”, siguió.

Florez rechazó de plano las acusaciones y quiso bajar el tono de la discusión. “Hay mucha molestia y me parece que es un diálogo raro. Yo estoy con la mejor de las ondas y recibo del otro lado, no sé…”, ensayó la humorista hasta que Pampito volvió a leer otro mensaje de Moria: “Esto no tiene nada que ver con la justicia. Que no se haga la lista. Tiene que ver con pagar, con usar la marca”.

Moria Casán, en pie de guerra contra Fátima Florez

Luego de que la diva advirtiera a la actriz y humorista con iniciarle acciones legales si es que ella seguía imitándola en su espectáculo teatral, Moria demostró que se toma muy en serio el tema y tiene decidido hacer que Fátima cumpla con lo que pide.

Es que claro, la vedette aseguró que nadie podrá utilizar la marca Moria Casán sin su autorización o deberán resarcirla económicamente. Algo que no está dispuesto a hacer Fátima, mientras realiza su temporada de verano en Villa Carlos Paz.

De hecho, hace unos días, desde el entorno de la diva emitieron un comunicado que luego compartieron en Intrusos (América): “De acuerdo a lo solicitado por la Sra. Ana María Casanova (tal es el nombre real de la diva), propietaria de la imagen y marca Moria, registradas por el Estudio Iacona bajo las actas N° 4179970/1/2 ante el I.N.P.I y publicadas en el Boletín Oficial de Marcas N° 10343 el día 26/10/22, el uso y lucro que generen terceras persona con la misma deberá ser aprobado por la titular, quedando a su criterio el reclamo del cobro del derecho exclusivo del uso”.

Decidida y firme en su postura, cuando fue consultada nuevamente, Moria recalcó: “No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar porque ahí trabaja el público. Atrasa mal, me hace mal, la voz es de los años 80, ahora tengo voz nasal tipo congestión orgásmica. “Si hay un uso de mi nombre en el escenario, aunque me honres, quiero un billetito, papito. Como SADAIC, como Actores que te saca guita”.