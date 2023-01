Gerard Piqué está buscando cómo contrarrestar el daño que le provocó Shakira a él y su pareja, Clara Chía Marti con la última canción que realizó. Es que la colombiana no tuvo piedad y los atacó duramente, dejandólos mal parados. Por eso, es que busca frenar la polémica.

De acuerdo a lo que se supo, el ex jugador del Barcelona consultó a sus abogados para iniciar una demanda contra la cantante de “Music Sessions #53”. La respuesta no era la que esperaba. No será posible iniciar ninguna acción legal. La idea de Piqué era que no se pueda seguir reproduciendo.

Los letrados le informaron a Gerard Piqué que lo único por lo que se podría acusar a Shakira es por daños morales o, incluso, por daños al honor por injurias con el agravante de publicidad a partir de la letra. Pero ello tampoco sería una acción judicial viable que pudiera perjudicar a la cantante. Informa Voces Críticas.

De acuerdo a lo que le informaron los abogados a Piqué es que la madre de sus hijos está protegida por los derechos de la libertad de expresión. Además la cantante está abalada por los derechos de la libertad de creación artística. Por todo ello, ninguna demanda podría ser presentada ante la justicia.

Ante ese panorama, los abogados de la actual pareja de Clara Chía le dijeron que lo mejor era no accionar legalmente contra la exitosa cantante colombiana. Por ello es que le aconsejaron que lo mejor que podría hacer en estos momentos es aprovechar la publicidad y notoriedad que ha adquirido gracias a la canción.

Por todo ello y ante la imposibilidad de accionar legalmente contra su ex pareja, Gerard Piqué sólo puede responder de manera sarcástica a las agresiones tal como lo está haciendo actualmente. De todas maneras, eso no lo dejan bien parado ya que muchos no aprueban sus reacciones.