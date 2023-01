Durante la tarde de hoy se llevó a cabo uno de los eventos deportivos del año. El Riyadh XI, equipo que combinó a las figuras del fútbol árabe -con Cristiano Ronaldo incluído- jugó un amistoso contra el PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Además de un partidazo, este encuentro dejó una importante cantidad de momentos para recordar.

Es que no fue poca cosa: este partido significó el reencuentro en las canchas entre la Pulga y el Bicho, quienes dominaron el fútbol europeo por casi 15 años, compitiendo entre sí en la rivalidad más emblemática de las últimas dos décadas.

Por esa razón, no es de sorprender que entre los dos se haya formado un importante vínculo. Sin llegar a ser amistad, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desarrollaron una importante camaradería, donde ambos se lanzaron guiños a lo largo de su carrera, reconociendo el talento del otro.

Sin embargo, sí llamó la atención el guiño que tuvo CR7 para con su eterno rival. Luego de realizar un doblete para deleite de todo el mundo, el luso aprovechó sus redes sociales para recordar el increíble momento que se vivió en la capital de Arabia Saudita.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023