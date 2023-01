El príncipe Harry confesó los detalles mejor guardados de la familia real británica en su flamante autobiografía “Spare”, y la convirtió en un éxito de ventas en muy pocos días. Una de las menciones más esperadas fue la de Camila Parker Bowles y su polémica relación.

La historia con el joven monarca no comenzó del todo bien, debido a que “su madrastra” era la mujer con quién su padre habría engañado a su difunta madre, la princesa Diana. Esto llevó al duque de Sussex a tener algunas dudas respecto a la pareja del rey Carlos III.

Una de las incógnitas para Harry era saber si Camila “sería la madrastra malvada”, típico personaje que se encuentra en los cuentos infantiles. En su libro compartió sus primeras impresiones al conocerla: “recuerdo haberme preguntado si ella sería cruel conmigo”.

Además, el hijo menor del rey Carlos III compartió las sensaciones que le quedaron luego de ese primer encuentro, que se oficializó en 1997: “Tengo un vago recuerdo de que Camila estaba tan tranquila (o aburrida) como yo”. Pero, a pesar de no haber sido muy importante para él conocerla, dejó entrever una clara indirecta.

El principe Harry expresó que “él no era el mayor obstaculo” de Camila, es decir, al no ser heredero directo, la pareja de su padre no habría destinado demasiada atención al menor de los hermanos. Para Harry esa presentación fue “mera formalidad”.