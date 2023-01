Jenna Ortega y Percy Hynes White, protagonizaron Merlina. La serie tuvo un rotundo éxito pero en los últimos tiempos eso se vio empañado por las acusaciones hacía el actor. Es que se conoció que fue denunciado en las redes sociales de abuso sexual por una joven. Ahora de sconoció un video que muestra que también habría acosado de su compañera.

La joven que interpreta a Merlina también habría sido atacada sexualmente por Percy, según los videos que se dieron a conocer. Allí se puede ver que Jenna está muy incómoda junto a su compañero. Incluso hasta se llegó a decir que por esa situación la serie podría suspenderse.

I know there’s plenty of videos like this but I want it to be more viral so people can see what type of man this is. And you can’t tell me this wasn’t “intentional” it’s clearly he did this on purpose. I hope Jenna is okay and I’m sorry for all the victims of Pervy #cancelpercy pic.twitter.com/A6XDNi5N8O

