Hace aproximadamente dos meses una respetable experta en lenguaje corporal analizó los gestos que hacen públicamente el príncipe William y Kate Middleton y la manera en la que posan juntos, por lo que optó por exponer la verdad que se oculta detrás del amor que se expresa la pareja cuando están delante de todos.

La versión de la especialista sobre el amor del príncipe William a su esposa y detalló que entre la pareja se nota visiblemente que no existe dulzura, en comparación con el cariño y las expresiones que muestra su hermano Harry hacia Meghan Markle.

Tonya Reiman es la experta que se ha atrevido a realizar estas revelaciones, mencionó además que el matrimonio conformado por los príncipes Gales no es como todos los han imaginado, ahí no hay una relación llena de amor o de dulzura, pero no por falta de amor, asegurando que hay bases muy sólidas y que se tienen mucho amor, solo que son o muy cohibidos en respetar sus sentimientos o respetan demasiado el protocolo del palacio.

La experta además comentó en una entrevista para Fox News Digital que entre los hermanos existe mucha diferencia en la forma en que se expresan públicamente, uno es más extrovertido y dispuesto a todo, mientras que el príncipe William es más discreto y prefiere manifestar su amor a su esposa en la intimidad.

Para finalizar su profundo análisis sobre la verdad del amor entre el príncipe William y Kate, la experta señaló que el hermano mayor de Harry escogió la mujer perfecta para él quien siempre lo sabrá representar a él y la familia real británica, ya que cuando la analizó descubrió que ella es única y que parece estar preparada para cumplir con el papel desde siempre, declarando que no existe dudas de que ella sería la mejor para estar al lado de William en este y todos los momentos.

De manera que no hay que extrañarse cuando veamos publicaciones del príncipe William y Kate sin tomarse de las manos, ya sabemos que su amor es verdadero y que no necesitan expresarlo, ellos se aman y lo saben y eso es lo que importa.