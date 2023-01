Una vez la guapa Georgina Rodríguez vuelve a ser el centro de noticias, en esta ocasión no es por su rumores de separación con Cristiano, ni por las declaraciones de su media hermana Patricia, esta vez la influencer logró que todos se fijaran y murmuraran de ella por aparecer espectacularmente hermosa en un lujoso evento que se llevó en Arabia Saudita.

Hace pocos unas horas, se realizó en Ryad, capital de Arabia Saudita, la ceremonia “Joy Awards 2023”, evento que trata de entregar premios que reconocen el trabajo de cantantes, actores incluso de deportistas del mundo árabe, gala que se realiza cada año, pero este año tuvo el prestigioso honor de contar con la presencia de la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez.

La mujer de Cristiano Ronaldo logró acaparar todos los flashes hacia ella y eso se debió a que lució un espectacular look conformado por un ajustado vestido azul oscuro de terciopelo, un discreto tul que cubría parte de su hermosa cabellera negra y brillantes joyas. Informa Voces Críticas

La preciosa elección de GeorginaRodríguez que hizo poner a más de uno de pie con su presencia, se trata de un precioso vestido largo con algo de cola y con un acabado de terciopelo azul oscuro que se ajustaba muy bien a su cuerpo resaltado la diminuta cintura.

El espectacular traje de la celebrity cuenta además con un profundo escote e incorpora un cinturón que resalta aún más sus pronunciadas curvas, además de la abertura lateral en el bajo muy pronunciada que deja al descubierto sus torneadas y perfectas piernas.

Look que combino con unos zapatos de tacón en punta y metalizados. Sin duda, que los accesorios no podían faltar en Georgina Rodríguez y apostó por llevar guantes largos haciendo juego con el vestido, la gargantilla resalta el escote y los pendientes plateados. Podemos decir que este último look es uno de los estilismos más favorecedores que ha lucido la elegante Jaca.