Con las repercusiones que tuvo la canción nueva de Shakira, nadie se quedó afuera del escándalo. Hasta Piqué dio pequeñas respuestas al tema que lo tiene como eje principal, pero se dejó ver muy tranquilo al respecto. Sin embargo su novia, Clara Chía Martí, desapareció de las redes sociales y hasta trajo rumores de separación.

Lo cierto es que según allegados a la joven, ella es muy tranquila y trabajadora. No le gusta involucrarse en problemas ajenos. Pero hace unos días, una amiga muy cercana a ella, dijo en una entrevista que todas las cosas que se están diciendo sobre la novia del ex jugador, son falsas.

Clara Chía está haciendo su vida normal. Si bien cerró sus redes sociales, esto es entendible. No quiere saber nada con respecto a las idas y vueltas entre Gerard Piqué y Shakira. Pero frente a los rumores de crisis emocional, su amiga confirmó que la joven está muy tranquila, trabajando y haciendo su vida. También negó los rumores de separación.

Cuando Shakira y Piqué se separaron, no tardó mucho tiempo en salir a la luz que el empresario estaba saliendo con Clara Chía Martí. Pero más allá de esta nueva relación, lo que revolvió el avispero fueron los problemas que tuvo que enfrentar la ex pareja. Entre declaraciones y problemas económicos, la crisis continuó.

Pero la cantante colombiana, a pesar de haber tenido una separación muy complicada, logró sobreponerse. Entre tanto, tuvo que lidiar con la delicada salud de su padre y con la tenencia de sus hijos. Mientras su ex marido, se veía muy sonriente junto a su nueva pareja, y llegó a burlarse del nuevo tema de su ex.

Pero a pesar de que la Bizarrap Session #53 no solo bombardea a la ex pareja de la colombiana, también se permite un poco pegarle a su nueva novia. La realidad es que la joven se ha confesado fan de la cantante y no tiene ninguna intención de entrar en la polémica, la ex pareja deberá resolver sus propios problemas como adultos.

Informa Voces Críticas