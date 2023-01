En redes sociales todo puede suceder, hasta publicaciones que indignan, como es la caso de Ninel Conde, quien mostró como pintaba a sus mascotas para que quedarán como Pikachu, esto desató un mar de polémicas que la acusaban de maltrato animal.

La cantante se mostró feliz por el resultado de pintar a sus mascotas, pero la felicidad no fue la misma para las demás personas que la siguen, ya que se sintieron indignadas de ver como trataba a esos animales, esta acción fue repudiada por la gran mayoría de seguidores.

En la fotografía se ve con la cantante sostiene a su mascota, el mismo está pintado la gran mayoría del cuerpo de color amarillo, color característico del dibujo animado Pikachu, también tenía las orejas flor negras y unos detalles color rojo que simulaban ser las mejillas.



El acto que realizó Ninel, conocida como “Bombon asesino”, fue catalogado de maltrato animal, y sus seguidores le reprocharon que esa no era forma de tratar a un animal, ya que ellos no saben lo que está bien o mal, pero su dueña sabe que eso no se debe haber.

A Ninel Conde parece no importarle las críticas que recibió, pues la cantante no dio ninguna respuesta al respecto ni tampoco mostró estar arrepentida, ya que nuevamente mostró a su otra mascota pintada las orejas todo rosa, al parecer ella no lo ve como un maltrato, como todos afirman.