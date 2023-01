El Manchester City disputó un gran partido ante el Wolves, donde terminó ganando 3 a 0. Si bien Julián Álvarez no fue titular, ingresó en el segundo tiempo para disputar más de 30 minutos, donde por su actuación terminó llevándose la celebración de toda la grada citadina.

Esta situación no tendría nada de particular si no fuese por el contexto. Es que Pep Guardiola, el técnico del elenco inglés, ha estado recibiendo un sinfín de críticas por el poco tiempo de juego con el que dispone la Araña, sobre todo luego de haberse consagrado como Campeón del Mundo hace tan solo un mes.

Ya en la fecha anterior, el técnico catalán debió poner de titular a Julián Álvarez ante el Tottenham, un partido realmente complicado. Allí, el argentino fue clave para lograr una increíble remontada, terminando el partido 4 a 2 para los citadinos.

En esta ocasión, la Araña ingresó por Erling Haaland, quien ya había convertido un hat trick que terminó definiendo el marcador final del encuentro. Es sabido que el noruego tiene una gran relación con el argentino, por lo que el afectuoso abrazo cuando se encontraron en la línea de cal no sorprendió a ninguno.

Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue el clamor con el cual Julián Álvarez fue recibido por la hinchada citadina. Incluso, luego de una acción del delantero, que fue a presionar al arquero de los Wolves buscando quitarle la pelota, fue celebrada con mucho ímpetu por los fanáticos, que casi tiran el estadio abajo con sus aplausos.

Con esta nueva banca para el ex delantero de River Plate, pareciera ser que Pep Guardiola la tiene cada vez más difícil para lograr sacar al argentino del once inicial. Solo resta esperar a ver cómo continúa la historia, ya que incluso se ha hablado de que la Araña decidiría irse a otro club para poder disputar más minutos. Informa Voces Críticas.