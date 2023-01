Carmen Villalobos se sumó a las celebridades que bailan al ritmo de la nueva canción de Shakira, dedicada a su ex. Según explicó, la actriz colombiana no se quiso quedarse afuera del último éxito de la cantante, que revolucionó las redes sociales y el mundo del espectáculo.

Fue a través de Tik Tok, dónde la protagonista de “Café con aroma de mujer” compartió su coreografía. Además expresó que “Hace rato que no me metía y ahorita que me metí todo era Shakira, Shakira…”, comentando lo popular que se ha vuelto la Bizarrap Session #53.

A la actriz le pareció una muy buena oportunidad para compartir con sus seguidores un divertido video, dónde se la puede ver bailando y disfrutando: “está chevere”, dijo en referencia al exitoso trend de Tik Tok. Informa Voces Críticas

Además, muy relajada, comentó que sus seguidores tenían la libetad de decir lo que quisieran sobre su coreo: “… ahí está el primer bailecito del 2023, disfrútenlo o critíquenlo…”.

De inmediato, los usuarios de la popular red social le consultaron a Carmen Villalobos, al igual que lo hicieron con Yanet García, si la canción y el baile estaban dedicados a su ex esposo, Sebastián Caicedo, con quién estuvo 13 años en pareja.