El Manchester City venció al Tottenham 4-2. Sin embargo, Pep Guardiola no quedó conforme con el rendimiento del equipo y apuntó contra sus jugadores, entre ellos, Julián Álvarez, quien logró marcar el primer gol de los ‘ciudadanos’.

Por la fecha 7 de la Premier League, el equipo que dirige el DT español sabía que se venía un rival duro. El Tottenham comenzó liderando el partido por 2-0, sin embargo, en el segundo tiempo, el City salió con todo y terminó dando vuelta el resultado con goles de Haaland, Álvarez y un doblete de Mahrez.

Alcanzando los 42 puntos, el Manchester City quedó a cinco del puntero, el Arsenal, quienes cuentan con un partido menos. Sin embargo, Josep Guardiola lanzó fuertes críticas no solo contra el plantel, sino también, contra los hinchas.

En ese contexto, el entrenador del City sostuvo que su equipo no jugó mal la primera parte, pero que el Tottenham es un gran equipo. Asimismo, expresó que podría decir que están contentos por el triunfo, pero que faltó “energía y pasión”. Informa Voces Críticas.

De esta manera, apuntó fuerte contra Julián Álvarez y le exigió algo insólito, quiere su “pasión”. En ese sentido, se refirió a las pocas ganas que tiene de ganar junto con sus compañeros de plantel y que están todos “relajados”. Para luego sostener que ya no son el equipo que eran y que antes tenían mayor competitividad.

Además, pidió la reacción no solo del plantel, sino también del cuerpo técnico. “Si jugamos de esta manera, nos van a destruir”, sostuvo Guardiola con respecto al Arsenal. Sumado a esto, el DT del Manchester City también apuntó contra los hinchas e hizo hincapié en lo “silenciosos” que son.

En ese sentido, pidió a los simpatizantes que le exijan más a los jugadores, que griten y que los empujen. “Tienen que decir ‘Vamos, sabemos lo buenos que son'”, expresó. Habrá que ver cómo afectan estas declaraciones a Julián Álvarez, quien convirtió un gol para la victoria de los ‘ciudadanos’.

El ex delantero de River viene de no sumar minutos en el equipo, ya que Pep Guardiola no lo había puesto frente al Manchester United, si bien, la ‘Araña’ entró de titular frente al Tottenham, habrá que ver cómo se toma las exigencias de su entrenador y si esto empeora la relación.