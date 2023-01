En el festival de Sundance se vivió un momento tenso a raíz de un chiste que realizó Dakota Johnson. La broma que sorprendió a todos estuvo dirigido hacia Armie Hammer y hacía referencias directas al canibalismo. Los presentes se sorprendieron por la mención del tema del que es acusado el actor.

En este sentido, la actriz de la trilogía de películas de Fifty Shades hizo el comentario desubicado cuando le entregaron un premio al director de “Llámame por tu nombre”, donde trabajó Hammer. Johnson contó que el director le hizo un ofrecimiento para trabajar con su colega donde usa una fruta como juguete sexual. Lo peor estaba por venir.

Johnson recordó que el director del film le había pedido que “hiciera el papel de durazno”, dijo que no lo hizo porque no coincidían los horarios. Pero eso no terminó ahí sino que agradeció a Dios no haber aceptado el trabajo porque sino hubiera sido ” otra mujer que Armie Hammer intentó comer”.

Ante ese comentario, el publicó reaccionó con gran asombro y hasta hubo gritos de sorpresa. Cabe destacar que esto se debe a que en lo últimos tiempos, Armie Hammer había sido acusado de enviar audios a sus amantes donde les manifestaba que tenía fantasías caníbales. Informa Voces Críticas.

Por ello es que el comentario resultó incómodo para los presentes, porque recordaba ese polémico hecho delictivo. Incluso en los audios que Hammer había enviado a las mujeres hablaba directamente del deseo de someterlas. Incluso en uno de los audios se consideraba una persona “100% caníbal y te voy a morder”.

Por ello y para sorpresa de todos, el comentario de Dakota Johnson cayó como un balde de agua fría. Los presentes trataron de tomarlo con humor y la ceremonia siguió premiando a las figuras del mundo de Hollywood. Pero el chiste no pasó para nada desapercibido.