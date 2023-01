Luego de la controversial separación de Shakira y Piqué, a causa del engaño con Clara Chía, la actual novia del futbolista, se encuentra molesta con él por la popular canción de la cantante, y está dispuesta a terminar definitivamente la relación.

De hecho, la actual canción está posicionada como #1 en las listas globales en Spotify y cuenta con 150 millones de reproducciones. Cabe destacar que luego de verse acosada durante aproximandamente medio año, la cantante realizó 3 canciones que hablan de su sentimiento de traición y dolor.

De este modo, la última canción realizada por la cantante colombiana, Shakira, BZRP Music Sessions #53 lanzó frases que pondría en riesgo la relación de Chía y Piqué, ya que en una parte la ex esposa del futbolista dice “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, lo que indica que Gerard Piqué intentó recuperar su relación.

Así mismo, Clara no está aguantando la presión de la controversia y salió a buscar consuelo en casa de sus padres, lejos de su actual pareja, e intentar pasar desapercibida. Por otro lado, el ex defensa del FC Barcelona ha aparecido mandando mensajes de burla hacia su ex pareja.

Cabe destacar, que Chía no es la única afectada con la canción de Shaki, sino la mamá de Piqué también salió comentada en dicha canción ‘‘me dejaste de vecina a la suegra’’ y por eso mismo, levantó un muro inmediatamente entre la casa de la cantante y ella.