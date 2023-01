No es un secreto para nadie que desde que el príncipe Harry empezó con el lanzamiento del documental de Netflix y luego apuntó con el libro “Spare”, sus explosivas declaraciones han salpicado a toda su familia, pero ahora el hijo menor de Carlos y Diana ha recibido un noble consejo para no exponer la vida de dos personas importantes en su vida: sus hijos.

La reflexiva recomendación que recibió el príncipe Harry vino de Melanie Cable-Alexander, quien fue pareja del fallecido Antony Armstrong-Armstrong, el primer Lord Snowdon. Resulta que la ex pareja de un cuñado de la reina Isabel recordó cómo ella alejó a su hijo de la exposición mediática cuando la acusaron de ser la amante del esposo de la princesa Margarita, rechazando en ese entonces un millón de libras esterlinas por una entrevista, negándose hablar sobre su relación.

Es por ello, que la mujer le dijo al duque de Sussex que no se sumara al juego de la prensa con sus trucos mediáticos, y que no involucrara en este problema a sus dos pequeños niños quienes no tienen ni idea de lo que estaba pasando en su familia, de esta manera le aconsejó no hablar ya que cuanto más contara, echaría más leña al fuego y la historia nunca acabaría. Informa Voces Críticas

La mujer habló con el príncipe Harry y lo enfocó cuando ella vivió una historia parecida a esta, y pensó esa vez en su hijo que un día crecería y leería lo que se decía de ella en la prensa y el efecto que esto generaría emocionalmente en su hijo, por lo que llegó a rechazar ofertar millonarias de libras esterlinas para dar entrevistas.

Es por ello que cada vez que leo o escucho algo que ha dicho el príncipe Harry sobre su familia o todo lo que vivió antes de conocer a Meghan, me estremezco y pienso en sus dos menores, y es que con tantas cosas horribles que tiene oculta ¿Porqué sacarlas públicamente? ¿De qué manera afectará emocionalmente a Archie de tres años y Lilibet de un año, en un futuro?

De manera que si el príncipe Harry sigue actuando de esta manera creará a sus hijos esos mismos sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad que él mismo posee de manera visible.