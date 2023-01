El día de hoy se publicó en la página oficial del Palacio de Buckingham cómo serán los eventos para festejar la coronación del rey Carlos III. Habrá eventos ceremoniales, de celebración y comunitarios. Se dará inicio el día 6 de mayo, como ya estaba previsto y los festejos continuarán hasta el lunes 8.

La ceremonia de coronación del rey y la reina consorte, como se dijo será el 6 de mayo y tendrá lugar en la Abadía de Westiminster. Quien dirigirá el servicio será el arzobispo Canterbury. El servicio reflejará la idea del monarca de la modernización de la corona, mirando hacia el futuro pero aún arraigados a ciertas tradiciones.

Luego de la misa de coronación, se realizará una gran procesión ceremonial conocida como la procesión de la coronación. A Carlos III y Camilla Parker, se les unirán en esta peregrinación algunos miembros más de la familia real. Finalmente se encontrarán con el resto de la familia en el balcón del Palacio de Buckingham para finalizar los actos de ese día.

Durante el fin de semana de la coronación, habrá varios momentos para que las personas puedan acercarse a celebrar este momento histórico junto al rey Carlos III y Camilla. El domingo 7 de mayo, la BBC transmitirá en vivo un concierto de coronación especial en el castillo de Windsor. Además brindarán miles de entradas a través de la página public ballot.

El Gran almuerzo de coronación se llevará a cabo en todo el país, el día 8 de mayo. En este evento se invita a vecinos y comunidades a compartir comida y divertirse. Además se invitará a quienes quieran participar del The Big Help Out (la gran ayuda), que lo que busca es alentar a las personas a realizar voluntariados.

La idea es que estas personas se unan al trabajo que están realizando los reyes en todas las localidades. Según el comunicado sus majestades, el rey y la reina consorte, esperan que este fin de semana sea la oportunidad de pasar tiempo y celebrar con familia y amigos, en todo el reino. Informa Voces Críticas.