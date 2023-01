Casi a una semana del estreno de la Music Session #53 de Shakira dedicada a Gerard Piqué, en el mundo de las celebridades no se habla de otro tema que no sea ese. Sin embargo, ahora se encendieron las alarmas por el estado de salud del ex futbolista.

En medio del escándalo con su ex esposa, el ex defensor del Barcelona no para de bajar de peso. Si bien, es lo que se propuso por haber haber abandonado su carrera futbolística, no para de bajar kilos.

El novio de Clara Chía Martí se vio obligado a reducir su ingesta de calorías debido a su inactividad física. Incluso, se dio a conocer cómo sería su método para bajar de peso, el cual preocuparía a sus allegados.

Gerard Piqué cuenta con seis comidas al día, el almuerzo, la cena y dos meriendas, agregando a eso dos comidas más. Sin embargo, su ingesta diaria consiste en un 60% de carbohidratos, 15% de proteínas y 30% grasas.

En ese contexto, la preocupante situación trajo de vuelta el tema de la mermelada que supuestamente comía Chía Martí cuando Shakira no estaba. La cantante colombiana se habría dado cuenta de la infidelidad debido a que a Gerard Piqué no le gustaba y cuando volvía a su hogar había menos cantidad.

Sin embargo, ahora podría ser que Piqué también haya comido de la mermelada, ya que es sin azúcar, lo que le serviría mucho para su dieta y su objetivo de no excederse en calorías. Informa Voces Críticas.