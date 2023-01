El príncipe Harry y Meghan Markle estuvieron por todos los medios en estos últimos días, es casi imposible entrar a las redes y no ver noticias sobre ellos. Todo esto se debe al documental de Netflix y también por el libro del príncipe Harry que sacó recientemente.

El cual revela viejas historias del príncipe Harry y ofrece nueva información sobre escándalos pasados, como el día que se puso un uniforme nazi en 2005. Pero además de todos los buenos tiempos, Wayback Burgers creó su propio plato jugoso en honor al padre de Archie y Lilibet.

Esta nostálgica cadena de hamburguesas lanzó un nuevo plato pensado para llenar la panza y dejar mudos de saciedad. Con descaro fue llamada The Royal Silencer (El Silenciador Real). Esta compuesta por tres hamburguesas de carne, queso americano derretido, tomates lechuga, cebolla y pepinillos, aderezado con ketchup y mostaza.

En su publicidad destacan que The Royal Silencer fue creada para llenar la boca hasta el borde con cada bocado, evitando que el drama familiar sensible se disperse en los medios y a la comunidad en general, explicó Patrick Conlin presidente de Wayback Burgers, sobre la ingeniosa creación en honor al príncipe Harry y Meghan Markle.

Y agregó que no importan los problemas familiares, ya que no hay problema que una buena hamburguesa no lo pueda resolver. La cadena de hamburguesas prometió a los miembros de la familia real una hamburguesa gratis si están dispuestos a probarla.