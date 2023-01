Desde la mañana temprano hubo movimientos en la casa de Shakira en Barcelona. El día de ayer festejaban el cumpleaños de su hijo mayor, Milán. Recibieron varios invitados amigos del niño, y su padre, Gerard Piqué también se hizo presente. Como la casa contigua es la de sus padres, el ex jugador entró por el costado para evitar a quienes se encontraban en el frente de la casa.

La celebración se hizo en la más absoluta intimidad, con la prioridad de que el niño disfrute de su día junto a sus amigos y su familia. Por unas horas, la cantante y el ex jugador de fútbol tomaron la excelente decisión de no generar más polémica. Disfrutaron de una tarde en familia, llena de diversión para su hijo mayor.

Shakira y Piqué están en un momento de mucha controversia debido al nuevo tema de la cantante y todas las repercusiones que tuvo. Incluso el actual empresario se metió en los cruces con su ex pareja, para generar aún más discusiones. Sin embargo durante la tarde de ayer, y de manera privada compartieron el día de su hijo.

Gerard Piqué no volvía a la casa de Shakira desde junio del 2022, debido a que comenzaban los rumores de separación. Pero el día de ayer se hizo presente para su hijo. Además muchos fans de la cantante se acercaron a dejarle regalos a Milán, quien disfrutó de un gran día con sus amigos y familia.

Aunque se trató de un evento totalmente cerrado e íntimo para la familia del hijo mayor de la ex pareja, en un momento salió Tonino, el hermano de la cantante a saludar a sus fans. Agradeció las muestras de afecto e incluso grabó algunos videos sobre los festejos. El ex marido de la colombiana se fue silencioso y no hubo ningún inconveniente.

Lo cierto es que más allá de los problemas y sobre todo de las polémicas generadas por la ex pareja, lo más importante son sus hijos. Es por eso que es un gran ejemplo por parte de ellos, que pudieran dejar de lado las diferencias para acompañar a su hijo en un cumpleaños familiar. Se pudo ver que son dos personas adultas que pueden llegar a un acuerdo. Informa Voces Críticas.