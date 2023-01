La emoción de los argentinos por el campeonato mundial sigue intacta, tanto es así que el jugador Facundo Medina, que integra un equipo galo y en algún momento fue convocado por Lionel Scaloni, se burló de la derrota de Francia tras un partido de la liga local. Un periodista le preguntó “si estaba roto” y él contestó, entre risas: “Los franceses están rotos desde la final del Copa del Mundo”.

Lens, donde juega el defensor, le había ganado por 3 a 1 al Brest por la liga local y el argentino había anotado el segundo gol a los 30 minutos de la primera parte. Tras finalizado el partido, un medio francés fue a preguntarle cómo estaba de salud y si quería hablar unos minutos para la señal de televisión.

“Facundo Medina, ¿estás roto? ¿No quieres venir un minuto al micro?”, le preguntó en un claro español el productor al futbolista, que no era alcanzado aún por la cámara. Y el argentino le respondió, entre risas: “Los franceses están rotos desde la final de la Copa del Mundo”. Los otros periodistas que aguardaban por la entrevista no pudieron contener la risa.

“Los franceses están rotos desde la final de la Copa del Mundo”. 🗣ï¸Â Facundo Medina, jugador del Lens. 🥲 pic.twitter.com/Awx5VEIUyR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 23, 2023

No fue la primera vez que Facundo Medina hizo de las suyas tras la obtención del Campeonato Mundial en Qatar y se cruzó con otro cronista galo al referirse a Lionel Messi: “¿Todavía te queda dudas de que es el mejor? Me parece que es una pregunta medio rara la que me estás haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que siga y no deje de jugar”.

Facundo Medina había formado parte de la primera lista preliminar de 50 jugadores de la Selección argentina para el Mundial, pero finalmente quedó marginado de los 26 elegidos. Ya jugó un Mundial Sub 20 en 2019, ganó el oro en los Juegos Panamericanos de ese mismo año y disputó los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.