En las últimas horas, trascendió que Lionel Messi estaría pensando no renovar su vínculo con el PSG. La duda la plantó un periodista español. Lo cierto es que ahora un colega suyo de otro medio en París que dice que esa especulación habría salido del Barcelona como una estrategia para “ensuciar” las negociaciones.

“En París, gente cercana a Al Khelaifi dice ‘No creo que haya cambiado nada. [El capitán de la Selección argentina] quiere renovar por un año'”, agregó Dani Gil en su cuenta de Twitter.

📌 El entorno de #Messi cree que las últimas informaciones sobre su futuro son una maniobra de distracción por parte del FCB. Esperan cerrar pronto la reunión con el PSG. 📌 En París, gente cercana a Al Khelaifi dice: “No creo que haya cambiado nada. Quiere renovar por un año”. — Dani Gil (@danigilopez) January 23, 2023

“El entorno de Lionel Messi cree que las últimas informaciones sobre su futuro son una maniobra de distracción por parte del FCB. Esperan cerrar pronto la reunión con el PSG”, sumó Gil en clara respuesta a lo mencionado más temprano por el cronista Gerard Romero.

Ese periodista había dicho que “hoy, 23 de enero, la renovación del argentino con el club francés no está tan clara y no parece que vaya a renovar”. “La intención de Lionel Messi es de no ampliar su contrato con el PSG”, añadió Romero.

La relación del 10 argentino con el Barcelona no terminó de la mejor manera. El presidente Joan Laporta terminó con las negociaciones para renovarle el contrato a Lionel Messi en 2021, hecho que sacudió al mundo entero porque significó que el 10 se iba del club que lo cobijó la mayor parte de su vida.