Hoy se suma un nuevo capítulo a la polémica historia amorosa de Gerard Piqué, y es que el triángulo amoroso entre Shakira, Clara y él no para, ya que ahora se ha sumado a la lista el nombre de un nuevo interés del ex futbolista que ha generado miles de reacciones entre los usuarios quienes no se explican como un hombre puede jugar con los sentimientos de las personas.

Vale recordar que Shakira mencionó de manera irónica en su nueva canción con Bizarrap que Gerard Piqué la cambió por Clara. Pero ahora, sale un bombazo y fue gracias al paparazzi Jordi Martín quien afirma que no solo el empresario español habría engañado a Shakira, sino que a Clara Chía también le había puesto los cuernos.

“¿La conoces verdad, Gerard? Después, no digas que Shakira te tira al mundo encima”, fue la picante frase que escribió el periodista en sus redes sociales junto a la foto de la joven con la que supuestamente está saliendo.

Al parecer la historia se vuelve a repetir, según lo informado por Jordi Martín quien ha revelado que Gerard Piqué tendría un nuevo capricho amoroso con la letrada Julia Puiggali. Pero ¿Quién esta mujer que logró destronar rápidamente a Clara?

Julia Puiggali, es una joven abogada de Barcelona, según reseñan los medios españoles tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. Es poco lo que los medios internacionales han podido indagar sobre la chica, y los demás detalles de su vida se mantienen escondidos muy secretamente.

Lo que sí es cierto es que después de que el perfil en Instagram de la nueva conquista de Gerard Piqué fue descubierto por Jordi Martín, la chica decidió poner su cuenta en privado. Pero aún así se pudo rescatar más detalles de su vida, uno de ellos es que a la chica le encanta viajar mucho, comparte momentos sobre su estilo de vida y ejercicios y que además tiene hasta ahora más de 25 mil seguidores en su Instagram.

Cómo era de esperarse la noticia ha generado miles de reacciones entre las personas quienes han criticado a Gerard Piqué por su actitud hacia las mujeres. “Recuerda que somos el reflejo de nuestros pensamientos, palabras y acciones, lo que por infidelidad empieza, así termina. “A este hombre le falta madurar”. “La edad de Shakira no fue el problema, el problema lo tiene él”.