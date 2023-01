Luego de una llegada al club muy mediática, Cristiano Ronaldo finalmente pudo debutar oficialmente con la camiseta de Al-Nassr. Luego de lo que fue el amistoso entre el Riyadh Season contra el PSG, donde volvió a enfrentarse a Lionel Messi, llegó el turno de defender su nueva camiseta.

Cabe tener en cuenta que, pese a haber disputado 60 minutos hace tan solo días, CR7 fue desde el arranque y con la cinta de capitán. Las expectativas eran muy altas, e incluso desde el club destacaron que: “El mundo entero está esperando”, resaltando la importancia que tuvo este acontecimiento para el país árabe.

