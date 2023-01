Bad Bunny comenzó el año con varias polémicas. Es así que en poco tiempo tuvo que hacer frente a las polémicas que van desde un encontronazo con una fans hasta la versión de que iba a abandonar la música. Pero ahora parece que todo cambió, el fin de semana se lo vio bien acompañado.

El intérprete de “Ojitos lindos” fue a ver un partido de los Laskers y llamó la atención que estaba muy bien acompañado. Estaba junto a una joven muy bella. Ella lucía radiante al lado del cantante. Según dijeron la pareja ya se conocía y se sospecha que estarían iniciando un romance. La rubia que cantó una vez con el rapero.

No me odies, Bad Bunny 😭😭😭 https://t.co/ti0uoaMAYe — Andrea Rendón (@andrearendon__) January 23, 2023

El cantante de “Efecto” en un principio trató de ocultarse. Es así que llegó con la cara totalmente cubierta para no ser reconocido. De todas maneras, su presencia no pasó desapercibida y fue reconocido fácilmente. Igual, no fue él quien más llamó la atención sino la joven exuberante que lo acompañaba.

Rapidamente muchos comenzaron a asegurar que la joven sería la nueva conquista del cantante. Pero hay un detalle que no pasó desapercibido y es que la joven y el Bad Bunny ya se conocían. Incluso apareció en uno de los recitales del rapero. Informa Voces Críticas.

Los seguidores inmediatamente dijeron que el cantante se habría enamorado de la rubia luego de ella subiera al escenario en Phoenix, Arizona, donde él realizó un recital. Incluso dijo que luego de ese encuentro, impactado por la belleza, la habría contactado nuevamente.

Lo cierto es que ahora se los vio juntos y, por más que trataron, no pudieron pasar desapercibidos. El tiempo dirá si la relación finalmente se confirma o no. Lo cierto es que mientras tanto Bad Bunny se ve muy bien acompañado y no oculta a su bella acompañante.