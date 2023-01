A pesar de los rumores de una relación, Selena Gómez insistió en sus redes sociales en negar cualquier tipo de vínculo amoroso. Ella asegura que está soltera y que realmente le encanta vivir así. Sin embargo la joven de 30 años fue vista nuevamente junto al DJ Andrew Taggart, pero esta vez tomados de la mano.

La cantante publicó en sus historias de instagram una foto con el hashtag #Iamsingle, es decir: estoy soltera. Sin embargo borró la publicación unos minutos después. Pero teniendo en cuenta que su cuenta personal tiene más de 300 millones de seguidores, se puede decir que muchas personas vieron esa publicación y su desaparición posterior.

Para quienes conocen la historia de Selena Gómez, tras su ruptura con Justin Bieber, quedó muy marcada. Sufrió durante muchos años el dolor del corazón roto. Es por eso que verla en un posible romance con Andrew Taggart, dándose una nueva oportunidad, para los fanáticos es una alegría inmensa.

Selena además de su estado civil, enfrenta hace años el lupus. Una enfermedad degenerativa que muchas veces le jugó en contra en relación a su profesión. Aunque actualmente está controlada y medicada, es algo que llevará con ella siempre. Pero más allá de eso, sigue trabajando y su serie Only murders in the building es un gran éxito.

Selena Gomez, Drew Taggart hold hands during NYC date night https://t.co/zXfswhVJ0d pic.twitter.com/hvTtQWBw5I — Page Six (@PageSix) January 23, 2023

La actriz fue recientemente encontrada por la prensa, dando un paseo por Nueva York junto al músico. Dieron una muy tierna imagen caminando agarrados de la mano. No es la primera vez que se los ve juntos, anteriormente también los encontraron paseando pero ella sólo dijo que les gustaba pasar el tiempo y divertirse. Informa Voces Críticas.

La cuenta de twitter de Page Six, se encargó de esparcir los rumores de amor entre la cantante y el dj, luego de publicar la imagen. Sin embargo habrá que esperar que tanto ella como él decidan finalmente confirmar una relación. Por el momento todo queda en una simple foto que no necesita demasiada explicación.