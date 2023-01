La madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, nunca aceptó a Sakira en la familia. Por ello es que desde un principio, se opuso a la relación entre ellos. Si bien la cantante colombiana en una oportunidad dijo que tenían una muy buena relación, parece que puertas adentro nada era así.

Ahora y con el escándalo en la puerta se supo que en realidad, Montserrat nunca aceptó que su hijo estuviera con la cantante. Las razones eran que Shakira es 10 años más grande que el ex jugador de fútbol y además le molestaba que era una persona pública, del mundo del espectáculo.

El periodista Víctor Gayarre, reveló que desde que se inició la relación entre Shakira y Piqué, Montserrat Bernabeu se opuso de manera determinante. Para ella no era normal que su hijo estuviera en pareja con una mujer mayor que él en ese momento de su carrera deportiva. Informa Voces Críticas.

Para ella, la diferencia del edad y el ambiente de donde venía Shakira era “fatal”. Pero no fue todo, también le molestaba que no fuera catalana. Todas esas condiciones molestaban de sobremanera que a Bernabeu que no le importaba que su nuera sea la mismísima Shakira, igual no la quiería en la familia.

Además, la madre de Gerard Piqué consideraba que la cantante de “Te felicito” al ser mayor que Piqué lo podría manejar y manipular a su antojo. Por ello es que muchos consideraron que sólo fue cortés y amable por respeto a su hijo y sus nietos, Sasha y Milán. Aunque en el fondo nunca la aceptó.

Por eso es que Shakira la terminó tratando de manera figurativa como una bruja. Es que “la suegra” nunca quiso a su ex nuera. Incluso hace poco se conoció un video donde ejerce violencia física sobre la cantante ante la mirada de Piqué que no hace nada para proteger a su pareja, en ese entonces.