Lionel Messi recibió una noticia que alegra a Kylian Mbappé. Luego de la gran participación que tuvo el ‘diez’ en el amistoso frente al combinado local de Arabia Saudita donde se enfrentó a Cristiano Ronaldo, el entrenador del PSG tomó una determinante decisión.

En este sentido, Christophe Galtier decidió que el capitán de la Selección Argentina no esté convocado para el partido que disputará el París Saint Germain frente a Pays de Cassel por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. Una victoria para el delantero francés.

Mientras Messi no conforma la lista, Kylian Mbappé no sólo estaría convocado, sino que entraría entre los once titulares de Galtier, según había anticipado el entrenador del equipo parisíno. Informa Voces Críticas.

De esta manera, tras la determinante decisión de Galtier sobre la ausencia de Lionel Messi, Mbappé tendrá la oportunidad de jugar solo con la presencia de Neymar, y aprovechar que el Campeón del Mundo no está en la cancha para lucirse.

La decisión del entrenador del PSG de dejar a Messi fuera del enfrentamiento se relaciona con el amistoso que disputó en Arabia Saudita, donde la ‘Pulga’ marcó un gol. Galtier le otorgó a Messi la posibilidad de que descanse, por lo que se quedará en París junto a su familia.

Por su parte, el partido entre el París Saint Germain y el Pays de Cassel se llevará a cabo a las 16:45 de este lunes. Será en el estadio Bollaert-Delelis y lo más seguro es que tanto el delantero de la Selección de Francia como Neymar Jr pisen el campo de juego desde el comienzo.