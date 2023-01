Además de la cocina y la pastelería, uno de los temás que más suele tratar Maru Botana es, sin dudas, la maternidad. En los últimos se caracterizó por su familia numerosa, integrada por sus ocho hijos, producto de su relación con el ingeniero agrónomo Bernardo Solá.

Fue así que la conductora reveló el futuro de hija Lucía, de 21 años, quien decidió posponer su carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para armar las valijas e instalarse en Hawaii. “Está muy feliz trabajando”, expresó en diálogo con el programa Si pasa, pasa, de Radio Rivadavia.

Asimismo, Maru contó que la joven permanecerá en Estadios Unidos por cuatro meses como empleada doméstica. “Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora“, añadió la pastelera, orgullosa por la decisión de “Luchi”.

Cuando le preguntaron qué haría si uno de sus hijos decide irse del país, la cocinera fue contundente: “No me gustaría porque amo a mi país, pero hoy en día los chicos hacen ese intercambio”. A su vez, destacó que no le asusta que crezcan. “Me divierte que me ayuden y poder transitar mi vida con ellos”, señaló.





