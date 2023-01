Ya pasó bastante tiempo desde que Isabel Preylser y Mario Vargas Llosa anunciaron su separación. Pilar Eyre, periodista española, habló de ese polémico distanciamiento. Reveló una de las polémicas causas que han llevado a que la pareja se separara y empezara a ventilar los trapitos al sol.

Ahora, la autora del libro “Yo, el rey”, dio a conocer lo que habría llevado a la pareja a separarse. Aunque cueste creer: después de 8 años de convivencia, se separaron por cuestiones de dinero. Es que según relató Isabel le pedía dinero a Vargas Llosa para solventar los gastos de la vivienda que compartían pero el escritor se negaba rotundamente. Eso cansó a Preysler.

De acuerdo a lo que manifestó Pilar Eyre, el escritor siempre le respondía a su ex pareja que no estaba en condiciones de darle dinero para solventar los gastos la casa de Puerta de Hierro, donde convivían. La excusa de Vargas Llosa es que por el divorcio con su ex pareja se había quedado sin dinero.

Lo que él sostenía, según Eyre, es que para agilizar el divorcio con Patricia debió resignar gran parte de su dinero. Esta, se puede considerar que es una excusa poco creíble ya que hace poco se conoció lo que gana el escritor por mes y la fortuna que ha podido juntar en los últimos años. Informa Voces Críticas.

Pilar Eyre habla sobre la situación económica de Mario Vargas Llosa (Fuente: YouTube) pic.twitter.com/LhoDd9VgTR — Reportajes.com (@reportajes_esp) January 23, 2023

Pilar, además, señaló que Mario Vargas Llosa, sólo con las publicaciones que realiza en el periódico gana unos 200 mil euros al año. Pero ese no es su único ingreso ya que también realiza conferencias y por cada libro que escribe recibe un adelanto de un millón y medio de euros, más allá de que venda o no.

Si bien Eyre reconoce que tal vez sea cierto que por el divorcio perdió mucho dinero, las ganancias que genera por mes le hubieran permitido poder colaborar con Preysler en los gastos del mantenimiento del hogar sin que ello le generara grandes inconvenientes económicos. Pero decidió no hacerlo.