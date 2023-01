A menos de un mes de que Shakira junto a Bizarrap lanzaran la Music Sessions #53, la canción sigue rompiendo récords. Ahora la plataforma Spotify hizo un anuncio que pone a la cantante en una posición privilegiada entre sus colegas. E incluso le hizo ganarse una mención especial.

La plataforma musical informó a través de Twitter que la polémica canción rompió un nuevo récord. La publicación de la plataforma comunicó que Shakira se convirtió en la cantante con mayor cantidad de oyentes mensuales y superó ampliamente a Bad Bunny.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023